مدبولي: إعلان زيادة أسعار توريد المزارعين لعدد من المحاصيل الاستراتيجية قريبا

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن القيادة السياسية تعمل على دعم الفلاح المصري من خلال الإعلان عن حزمة من الإجراءات تخص زيادة الأسعار التعاقدية لعدد من المحاصيل الاستراتيجية للتشجيع على الزراعة.

وأضاف «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي مذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن تلك المحاصيل من شأنها أن تلبي وتخفف من الفجوة الموجودة حاليا حتى نستطيع التخفيف من استيراد المحاصيل الاستراتيجية التي يجرى استخدامها في العلف أو صناعة الزيوت.

وتابع: «كنت حريصا على عقد أكثر من اجتماع مع وزراء الزراعة والري والتموين، وسيجري الإعلان عن أسعار عدد من المحاصيل التي جرى الحديث بشأنها في مؤتمر مجلس الوزراء الأخير».