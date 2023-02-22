مدبولي: نلتزم باستلام القمح من المزارع بالسعر المعلن رغم انخفاضه عالميا

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه بالرغم من إعلان الحكومة عن السعر الاسترشادي للقمح، فمن الوارد مراجعته مجددا في ضوء سعر البورصة العالمية، وحاليا وطبقا لما يحدث فسعر القمح أخذ في الهبوط.

وأضاف «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي مذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الحكومة أعلنت سعر 1250 جنيها للأردب، وستكون ملتزمة بالشراء بنفس السعر بالرغم من هبوط سعره عالميا، أما بالنسبة للذرة الشامية البيضاء فيصل سعرها إلى 9 آلاف جنيه للطن، والذرة الشامية الصفراء مهمة للأعلاف والزيوت وسيجري شراءؤا بـ 9 آلاف و500 جنيه للطن.

وتابع: «سعر ضمان فول الصويا 18 ألف جنيه للطن، ودوار الشمس الزيتي سيصل سعره إلى 15 ألف جنيه للطن، وجميعها أسعار ضمان لكن العبرة وقت التوريد هو اللجوء لسعر البورصة حتى نضمن حصول الفلاح المصري على عائد مجزي».