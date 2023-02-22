مدبولي: تحديد سعر ضمان لتشجيع الفلاح على زراعة المحاصيل الاستراتيجية

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن حزمة من الأسعار التعاقدية لعدد من المحاصيل، لتشجيع الفلاح المصري على زراعتها، من أجل تلبية وتقليل الفجوة الموجودة حاليًا لتخفيف أسعار هذه المحاصيل الاستراتيجية التي تدخل في العلف وصناعة الزيوت.

وأوضح «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي يعقده حاليا على هامش اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه حرص على عقد عدة اجتماعات مع وزراء الزراعة والري والتموين، واستعرض أسعار المحاصيل، التي حصل على موافقة مجلس الوزراء بخصوصها.

وأشار إلى أنها 4 محاصيل رئيسية، هي الذرة الشامية البيضاء والذرة الشامية الصفراء وفول الصويا وعباد الشمس، لافتًا إلى أن الأسعار التي سيجري عرضها هي «سعر الضمان» وهو سعر تضمنه الدولة عن طريق هيئة السلع التموينية، ليكون أقل سعر يمكن للمزارع بيع المحصول به.

ولفت إلى أنه وقت الحصاد والجمع وتسليم المحصول سيجري اللجوء إلى سعر البورصة في هذا اليوم، موضحا أنه إذا زاد سعر البورصة في هذا اليوم، ستكون الدولة ملتزمة بالسداد وفقا له، وإذا انخفض السعر ستدفع الدولة سعر الضمان الذي أعلنته، مؤكدًا أن الدولة ستدعم الفلاح بسعر الضمان ليضمن تحقيق مكاسب، وهذه هي الآلية التي تعتمدها الدولة لتحفيز الفلاح، مؤكدا أن هيئة السلع التموينية ستكون ملزمة لجمع المحاصيل من الفلاح.

وأشار إلى أن الدولة ستطبق هذا الكلام على كل المحاصيل الاستراتيجية لتشجيع الفلاح على زراعتها بما فيها القمح، لافتًا إلى أنه من الوارد مراجعة سعر توريد القمح وقت التوريد لضمان أكبر قدر من التوريد من السوق المحلية، وذلك في ضوء سعر البورصة العالمية.

وأكد أنه حال انخفاض سعر القمح عن المبلغ الذي أعلنته الحكومة وهو 1250 جنيها للأردب، ستكون الدولة ملزمة بدفع نفس الرقم للفلاح دون نقصان.