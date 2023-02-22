«معلومات مجلس الوزراء»: بردية «وزيري1» دليل على عبقرية مصر الفرعونية

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على صفحته الرسمية عبر «فيسبوك»، منذ قليل، تقريرا حول بردية «وزيري1»، لافتة إلى أنها بمثابة دليل جديد على عبقرية مصر القديمة، فهي تعد أكبر وأكمل بردية تم كتابتها بالخط الهيراطيقي وعُثر عليها في منطقة سقارة.

عرض البردية في المتحف المصري

وذكر مركز المعلومات، أن البردية تم عرضها في المتحف المصري بالتحرير بعد الانتهاء من المرحلة الأولي من تطويره، مشيرا إلى أن البردية عثرت عليها البعثة المصرية برئاسة الدكتور مصطفي وزيري في مايو 2022 داخل تابوت لشخص يدعي أحمس، أما عن عمرها فيرجع إلى 300 سنة قبل الميلاد.

وأوضح مركز المعلومات أن محتويات البردسة تضم 113 فصلا من كتاب الموتى، موزعاً على 150عمودا مكتوبا بالحبرين الأسود والأحمر، مشيرة إلى أن كتاب الموتى عبارة عن مجموعة من الوثائق الدينية والنصوص الجنائزية، التي كانت تستخدم في مصر القديمة، لتكون دليلا للميت في رحلته إلى العالم الآخر؛ ويضم دعوات للآلهة وأناشيد وصلوات، ووصفًا لما تجده أرواح الموتى في العالم الآخر من الحساب، وما يلحقها من عقاب وثواب، وهو من أقدم الوثائق الدينية التي عرفتها البشرية.

الفرق بين الخط الهيراطيقي والهيروغليفي

أما الخط الهيراطيقي، المكتوب به البردية، فهو الخط المنسوخ من الكتابة الهيروغليفية على الورق، وكان يكتب عادة بالحبر، ويتميز بسهولة كتابته بالمقارنة بالكتابة الهيروغليفية، التي كانت تستخدم على جدران المعابد وداخل المقابر.