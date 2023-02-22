مدبولي: الدولة ملتزمة بسداد القروض.. ونسعى لزيادة الفائض الأولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه بالرغم من التحديات التي تواجهها مصر فهناك مراقبة شديدة فيما يخص الأداء المالي للدولة، إذ أن كل المؤسسات الدولية تنظر إلى مصر بالرغم من مشكلاتها على شيء واحد وهو أن الدولة تسير مع كل التحديات في مسار سليم أم لا؟، وتابع: «ملتزمون بسداد الأقساط والقروض، عارفين التزامتنا كل شهر وعارفين هنتحرك فيها ازاي».

وأضاف «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي مذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن أحد أهم المعايير التي تهتم بها تلك المؤسسات هو أن تحقق الموازنة فائضا أوليا، بعد استبعاد خدمة الدين والفوائد، فيجري النظر على الإيرادات مقابل المصروفات، «لو أنت إيراداتك أكثر من مصروفاتك يبقي أنت ماشي في اتجاه سليم».

وتابع: «ده كان أحد المستهدفات التي حرصت الدولة على تحقيقها خلال الـ4 سنوات الماضية، وبالرغم من زيادة حزمة الحماية الاجتماعية والقرارات الاستثنائية في تلك الفترة إلا أن الحكومة حققت منذ يوليو 2022 وحتى يناير 2023 فائضا أوليا يقترب من 34 مليار جنيه، وفي نفس الفترة من العام الماضي حققنا 15.2 مليار جنيه».