مدبولي: ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 94% ليسجل 3.3 مليار دولار في 3 أشهر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أننا أعفينا 19 قطاعا صناعيا من الضريبة العقارية، على أن تتحملها الدولة، وجرت إضافة قطاع مزارع الدواجن للإعفاء.

وأوضح «مدبولي» خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد حاليا على هامش اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه في إطار حل مشاكل المستثمرين، جرى إنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء تحت إشراف رئيس الوزراء لمتابعة هذا الموضوع، ومن خلال تواجد كل الجهات المعنية في الدولة جرى إنهاء أكثر من 80% من المشاكل التي كانت معروضة على اللجنة، وهذا ينعكس على زيادة الاستثمارات الخارجية التي تدخل للبلاد بالرغم من كل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم.

وذكر رئيس مجلس الوزراء، أن الربع الأول من العام المالي الحالي شهد ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 94% بالمقارنة بالربع الأول للسنة السابقة، إذ سجلت الدولة 3.3 مليار دولار في أول 3 أشهر من العام المالي بالمقارنة بالعام السابق.

وأكد أن ذلك يعطي مؤشرا صحيا بأن الدولة المصرية تتحرك، مع التأكيد على أن هناك تحديات كبيرة، وبالتركيز الشديد واللقاء مع كل المستثمرين تتحرك الحكومة في هذا الشأن.