رئيس الوزراء: سخرنا أولوياتنا لـ قطاعي الصناعة والزراعة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة سخرت كل أولولياتها لقطاعين فقط، وهما قطاع الصناعة الزراعة، حيث أن الدولة اتخذت إجراءات فعالة في القطاع الأول لتشجيعه على النمو والتوسع، وتعميق التصنيع المحلي خلال الفترة المقبلة.

أضاف «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي الآن، مذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن مجلس الوزراء اعتمد حزمة من التيسيرات عبر إعطاء مدة لـ6 أشهر لكل المشروعات الصناعية داخل البرنامج الزمني الخاص بها، من أجل تيسير العمل، وجرى تسليم 13 رخصة ذهبية للمستثمرين الذين ينفذوا تلك المشروعات، وسيتوالى الأمر خلال الفترة المقبلة.

وتابع أن «الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للسيارات، شهدنا فيه توقيع أول 3 اتفاقيات ملزمة مع 3 من أكبر التجمعات العالمية في صناعة السيارات، وده كان توجيه الرئيس السيسي لتعميق تلك الصناعة في مصر، ونصل لتقليل الفجوة الكبيرة الموجودة، والتي تجعل من السيارات رابع سلعة في حجم الاستيراد من حيث القيمة».