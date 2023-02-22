رئيس الوزراء: مصر نجحت في إصدار الصكوك الإسلامية لأول مرة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مصر نجحت لأول مرة في تاريخها في إصدار الصكوك الإسلامية.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر صحفي بثته قناة «إكسترا نيوز»: «ده مجال جديد مصر عمرها مدخلت فيه، وبالرغم من كل التحفظات التي كانت موجودة على هذا الموضوع لظروف الأسواق العالمية والأوضاع المختلفة، لكن أعلنا أننا نحتاج بين مليار ومليار ونصف المليار دولار، وجرت تغطية طلب مصر أكثر من 4 مرات، ووصل حجم التغطية إلى 6.2 مليار دولار، وده مكّن الدولة من إنها تاخد المبلغ اللي محتاجينه بفائدة أقل وقت ما بدأنا الطرح بداية اليوم، وقدرنا ننزل بالفائدة بأكثر من 75 نقطة، عن الرقم الذي بدأنا فيه اليوم وطرحنا الصكوك».

وتابع: «نؤكد أن لدينا أكثر من آلية للتحرك فيها كدولة، وتنسيق كامل بين السياسة النقدية والمالية، للدخول في هذا الأمر، ويقودنا ذللك لأحد أهم الأمور التي أعلنا عنها، وهو الخاص بموضوع الطروحات، والتي نجتمع أسبوعيا لمتابعتها، للتأكد من الالتزام بما أعلناه بأنه في خلال عام كامل حتى الربع الأول من عام 2024 نطرح 32 شركة وهي بداية ومن الوارد إضافة شركات أخرى».