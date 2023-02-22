مدبولي: زيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بأكثر من 10%

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن القيادة السياسية رفعت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية خلال الفترة من يوليو الماضي وحتى يناير 2023 بنسبة أعلى من 10% عن العام الماضي له، «وصلنا لـ127 مليار جنيه في تلك الفترة».

وأضاف «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي مذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة ملتزمة بسداد برنامج صندوق الاجتماعات ويجري تسديد كل الالتزامات المقررة عنها للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، «بند العلاج الصحي على نفقة الدولة شيء مهم، وفي عام 2022، طلعنا 3.5 مليون قرار للعلاج على نفقة الدولة، ومن يوليو 2022 ليناير 2023 رفعنا مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنسبة 28.5%»

وتابع: «ده كله علشان نغطي كل المبادرات الصحية والعلاج على نفقة الدولة لأننا نعي احتياجات المواطن».