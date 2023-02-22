الأمين العام للأمم المتحدة: لا يمكن تغيير وضع القدس بأي إجراءات أحادية

رفعت دولة الاحتلال الإسرائيلي حالة التأهب في الضفة الغربية وحدود غزة بعد عملية اقتحام نابلس، في الوقت الذي قال فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إنه يطالب بوقف الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية.

وضع القدس أصبح هشا

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة بحسب قناة «العربية» الإخبارية مساء اليوم الأربعاء، أنه لا يمكن تغيير وضع القدس بأي إجراءات أحادية، كما أن وضع القدس أصبح هشا بسبب الاستفزازات وأعمال العنف بالأماكن المقدسة.

واستشهد صباح اليوم الأربعاء 10 فلسطيني على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في تصعيد مستمر بين الطرفين منذ بداية العام الحالي وسط تنديد دولي ومحاولات تهدئة بأطراف دولية وإقليمية مختلفة.