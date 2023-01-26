«الرئاسة الفلسطينية» تقطع العلاقات الأمنية مع إسرائيل بعد اقتحام مخيم جنين

أعلنت الرئاسة الفلسطينية، قطع العلاقات الأمنية مع الحكومة الإسرائيلية اعتبارا من الآن، بسبب اقتحام قواتها لمخيم جنين، وفقا لما ذكرته شبكة «بي بي سي» في نبأ عاجل منذ قليل.

الضفة الغربية شهدت تصعيدا غير مسبوق

يأتي ذلك عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين في الضفة الغربية، التي شهدت تصعيدا غير مسبوق اليوم، وأدت إلى مقتل 9 فلسطينيين، وإصابة أكثر من 20 آخرين، بينهم 4 إصابات خطيرة، صباح اليوم الخميس.

السلطة الفلسطينية تعلن الحداد لثلاثة أيام على أرواح الشهداء

وأعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اليوم، حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام، على أرواح شهداء اليوم في مخيم جنين، فيما جاءت تصريحات السلطة بعدما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيتوجه إلى إسرائيل والضفة الغربية المحتلة ومصر خلال الأسبوع المقبل.

واشنطن: قرار وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل ليس صائبا

كما قالت واشنطن، إن قرار السلطة بشأن وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل ليس صائبا، حيث إن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أنه من المتوقع أن يسعى بلينكن إلى التهدئة ووقف أعمال العنف، مضيفة أن بلينكن سيلتقي رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس، مشيرة إلى أنه سيشدد على ضرورة اتخاذ خطوات لتهدئة التوتر ووضع حد لدوامة العنف التي أودت بحياة عدد كبير من الأبرياء.