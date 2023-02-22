مدبولي: نتحرك لحل بعض أزمات السلع من خلال زيادة الضخ أو الاستيراد

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة قامت بإنشاء 341 معرضا من «أهلا رمضان» وفيها يجري توفير كل السلع الأساسية، ونتحرك حاليا لحل بعض الأزمات الموجودة في بعض السلع من خلال مزيد من الضخ من السوق المحلية أو الاستيراد لتغطية تلك الفجوة.

وأضاف «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي مذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن القيادة السياسية تتابع أسعار المنتجات يوميا من أجل تحجيم ارتفاع الأسعار، غير أن حالة التخضم العالمي الموجودة حاليا غير مسبوقة، ويحدث ارتفاع أسعار شديد في كل دول العالم.

وتابع: «التضخم كان في أوروبا 1% والنهاردة بيوصل 15%، وده خلى سعر السلع عندهم يتضاعف، وأهم حاجة إني أوفر السلع بأكبر حجم ممكن وبآليات كثيرة ومختلفة للتقليل من الأسعار التضخمية لتلك الزيادة، وجميعها إجراءات مهمة نتخذها».