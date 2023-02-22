مدبولي: استراتيجية متكاملة لمكافحة البطالة.. ولدينا مليون فرصة عمل جديدة سنويا

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أهمية مكافحة البطالة، مضيفًا: «بالرغم من تعاملنا مع الأزمات الطاحنة المؤثرة على كل العالم، لكن نضع نصب أعينا المرحلة المقبلة، ونضع كدولة استراتيجية متكاملة لمكافحة البطالة، وهي رؤية مهمة بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إحنا كل سنة بيدخل لنا مليون فرصة عمل، وهنضع استراتيجية واضحة بأرقام ونتائج الكل يتابعها، والمليون فرصة عمل الجديدة اللي عايزينها كل سنة هتكون في قطاعات معينة العالم ومصر محتاجينها».

وأوضح «مدبولي» خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده حاليا على هامش اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن العامل المصري والشاب المصري جزء من الصادرات، لكن بطريقة غير مباشرة، مشيرًا إلى أن الشاب المصري يسافر للخارج، وتمثل تحويلاته واحدة من أهم موارد الدولة بالعملة الأجنبية، ومن المهم وضع خطة واضحة لتخريج عدد ونسبة محددة من المليون فرصة التي نحتاجها كل عام، ونستهدف بها أسواق عالمية وأسواق إقليمية لتخصصات مختلفة تطلبها هذه الأسواق وتأهيل الشباب لهذه التخصصات المطلوبة، التي يحتاجها العالم والأسواق الخارجية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، وجود توجهات وتغيرات للعديد من القطاعات مشددًا على ضرورة ارتباط ذلك بأنشطة محددة سيجري تشجيع الشباب على امتهانها مع ربطها بالتعليم الفني والجامعات التكنولوجية والجامعات والمعاهد الفنية التي ستكون لديها مجالات عمل في هذه الموضوعات.