مدبولي: «لو زرعنا الأرض كلها قمح هنحل الأزمة لكن مش هنلاقي محاصيل تانية»

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة اعتمدت على استيراد الأعلاف من الخارج بسبب محدودية المساحة الزراعية في مصر والمياه، «أنا أقدر أحقق الاكتفاء الذاتي من القمح لما أزرع كل الأراضي، لكن في المقابل مش هزرع محاصيل تانية أخرى وهبقى مضطر استوردها».

وأضاف «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي مذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الآلية التي لجأت لها القيادة السياسية هي الزراعة التعاقدية، لوجود محاصيل سهلة التسويق من قبل الفلاحين، بينما تظل صناعة المحاصيل المستخدمة في الأعلاف ليس من السهل تسويقها.

وتابع: «هيئة السلع التموينية هي اللي هتاخد تلك المنتجات من الفلاح، وبكده كدولة إحنا بنضمن مين اللي هياخد والسعر، وده يشجع الفلاح إنه يدخل في تلك السلع، ووضعنا تلك الأسعار كضمان».