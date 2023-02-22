القصة الكاملة لمشاجرة المطرية.. قتيلان و4 متهمين بسبب الكراتين الفارغة

الساعة الرابعة عصرا، الأجواء كانت هادئة في المنطقة، عكر صفوها مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين طرفين أصحاب محلات بشارع السنترال التابع لدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، حتى فوجئوا بشابين سقطا أرضا غرقا في دمائهما، وجرى نقلهما إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الصفة التشريحية لبيان أسباب الوفاة التي صرحت بدفنهما بمقابر عائلتهما ظهر اليوم الأربعاء.

«يونس» صاحب سوبر ماركت أحد المجني عليهما

جريمة بسبب كراتين فارغة

«يونس» وعمرو».. المجني عليهما وهما من افتعلا تلك المشاجرة على خلفية وضع الكراتين الفارغة أمام محل سوبر ماركت الخاص بيونس (المجني عليه الثاني)، ونشبت بينهما مشادة كلامية كان حوارها:« ماتحطش الكراتين هنا تاني مافيش مكان نحط بضاعتنا» تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء استعان خلالها الطرف الأول (عمرو) صاحب محل نجارة، بأشقائه الثلاثة وبصحبتهم صديق أحدهما الذين حضروا بالاسلحة البيضاء وفور مشاهدتهم للطرف الثاني انهالوا عليه بالأسلحة البيضاء، بحسب ما توصلت إليه التحريات التي أشرف عليها العميد عمرو خاطر مدير قطاع مباحث شمال القاهرة.

120 دقيقة تحقيق داخل مقر النيابة

خلال عرض المتهمين الأربعة على التحقيقات التي استمرت نحو 120 دقيقة داخل مقر نيابة المطرية الجزئية، أدلوا فيها بكيفية ارتكابهم للجريمة وما حدث، وقررت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجددها قاضي المعارضات 15 يومًا، مع طلب تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروف وملابسات الحادث، واستدعاء شهود العيان الذين حضروا ارتكاب الواقعة لسماع أقوالهم.

بلاغ بالواقعة

المقدم أحمد يحيى رئيس مباحث المطرية ورد إليه بلاغ خلال اتصال هاتفي من أحد المستشفيات بوقوع مشاجرة بدائرة القسم، وبالانتقال تبين حدوثها بين صاحب محل نجارة توفى متأثرا بإصابته بجروح بالصدر وصاحب محل نجارة متوفي، وطرف ثانى 4 أشخاص أحدهم مصاب بجروح متفرقة وتوفى أثناء إسعافه؟

وُضبط بحوزتهم 3 قطع أسلحة بيضاء، وذلك بسبب مشادة كلامية بينهم لقيام أحد الأشخاص من الطرف الثانى بوضع كراتين أمام المحل الخاص بالأول فتطورت إلى مشاجرة اعتدى خلالها الطرفان على بعضهما البعض بالضرب باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهما، ما نتج عنه إصابات المتوفيين المشار إليهما التي أودت بحياتهما.

العقوبة القانونية

وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية، يقول المحامي رأفت حجازي، مجيبًا عن سؤال عقوبة القتل العمد في حديثه لـ«الوطن»، إن الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات نصت على أنه يحكم على فاعل هذه الجناية أي جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، مشيرا إلى أن هذا الظرف المشدد، يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وأضاف في حديثه لـ«الوطن» أن المادة 25 مكرر من القانون رقم 5 لسنة 2019، نصت على أن تكون عقوبة كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا أبيض، الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، إذا حمل الشخص تلك الأسلحة البيضاء في أماكن التجمعات أو وسائل المواصلات أو دور العبادة.