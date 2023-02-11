تفاصيل جريمة قتل شاب في المطرية.. خلافات على كلب حراسة

في بداية شارع البترول التابع لدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، كانت الأمور تسير بشكل طبيعي، حتى فوجئ السكان بصوت طلق ناري، وتعالت الصرخات من إحدى السيدات: «جوزي اتقتل.. إلحقونا»، وسرعان ماتجمع الجيران حول جثمان المجني عليه يعمل على سيارة دفن موتى، وجرى نقله إلى المستشفى التي مكث فيها 3 أيام داخل غرفة الرعاية المركزة ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته، وجرى نقله إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

إخطار بالجريمة

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وتبين أن وراء تلك الواقعة «مصطفي م» عاطل شقيق زوجة المجني عليه «أسامة محمد فكري» بيلغ من العمر 33 سنة، بسبب خلافات على وجود كلب حراسة، أسفل المنزل، وجرى ضبط المتهم وبحوزته سلاح الناري المستخدم في الجريمة.

تمثيل بمسرح الجريمة

بعد ساعات قليلة من ضبط المتهم، اصطحبت الأجهزة الأمنية المتهم إلى مسرح الجريمة بشارع البترول التابع لدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة للتمثيل بالصوت والصورة، وسط إجراءات أمنية مشددة، وصدر قرار بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجددها قاضي المعارضات 15 يومًا، مع طلب تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

العقوبة القانونية

«القاتل يواجه عقوبة الإعدام».. قالها المحامي مصطفى عبد المنعم، لـ «الوطن»، إن الفقرة الثانية من المادة 234 في قانون العقوبات، نصت على أنه: «يُحكم على فاعل جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد، جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها».