«بورسعيد» تعلن تسيير حركة المرور في شارع عزمي بسبب رفع كفاءة كوبري النصر

يعرف أهالي بورسعيد أهمية شارع عزمي بحي شرق الذي يبدأ من قناة الاتصال وحتى شارع «التلاتيني» والذي يطل عليه ميناء غرب بورسعيد، إذ تسير عليه الشاحنات المحملة بالبضائع المختلفة لتدخل وتخرج من الميناء.

ويستخدم الشارع بديلا في وقت الأزمات للشوارع الرئيسية المطلة عليه.

تحويل مسار حركة المرور

أعلنت محافظة بورسعيد في بيان صحفي لها أمس تحويل مسار حركة المرور من شارع قبلي قناة الاتصال الكائن بين منفذ الرسوة و منفذ النصر، إلى شارع عزمي خاصة للمواطنين الراغبين في استخدام كوبري النصر العائم ومنفذ النصر وذلك لرفع كفاءتهما.

وصرحت محافظة بورسعيد أنه سوف يتم التعامل من خلال شارع عزمي ذهابا وإيابا كبديل لحين الانتهاء من أعمال التطوير الجارية.

وأوضحت محافظة بورسعيد أن أعمال التطوير التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية تأتي في إطار الخطة الموسعة لتطوير منظومة الطرق الرئيسية والفرعية بالمحافظة، مشيرة إلى أن الهدف هو تحقيق السيولة المرورية في حركة المواطنين والسيارات، وللعمل علي تحقيق المظهر الحضاري.

يذكر أن شارع عزمي ببورسعيد ينتهي عند قناة الاتصال ويطل منه كوبري سمي أيضا، «كوبري عزمي» في جنوب بورسعيد، والذي يربط بورسعيد بحي الجنوب عبر قناة الإتصال بين بحيرة المنزلة ومجرى قناة السويس، والعمل على استقبال حركة سير السيارات.

وتم تطوير الكوبري مؤخرا ليوازي الكوبري القديم الذي لم يعد قادرًا على استيعاب سيارات النقل الثقيل.