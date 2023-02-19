حملات «المرور» تحرر 2344 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

وضعت الإدارة العامة للمرور خطة مرورية لتسيير الحركة ومنع وجود كثافات على الطرق والمحاور الرئيسية بالتزامن مع توجه الموظفين الى أماكن عملهم.

كما شنت الإدارة العامة المرور حملات على كافة الطرق تمكنت خلالها من تحرير 2344 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، كما تمّ ضبط 561 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.

كما رفعت الحملات 70 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.