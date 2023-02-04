شحن 3050 طن صودا كاوية إلى تركيا عبر ميناء غرب بورسعيد

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى بيان صادر اليوم أنه تم شحن 3050 طن صودا كاوية عبر أرصفة ميناء غرب بورسعيد إلى تركيا علي متن السفينة «إكاسيا» القادمة من قبرص.

نشاط ملحوظ في حركة تداول السفن

أوضح البيان أن ميناء غرب بورسعيد، شهدت نشاطاً ملحوظاً في حركة تداول السفن والحاويات المناولة حيث استقبل الميناء السفينة إكاسيا AQASIA القادمة من قبرص وتصل الحمولة الكلية للسفينة 2388 طن، حيث تتم عمليات الشحن وتحميل 3050 طن صودا كاوية، وسوف تستكمل السفينة رحلتها فور انتهاء عمليات الشحن إلى تركيا.

إجراءات خاصة لعمليات الشحن

واتخذت إدارة ميناء غرب بورسعيد جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفينة، تمهيداً لبدء عمليات الشحن على الرصيف مما يعزز قدرة الميناء على استقبال هذا النوع من السفن الذي يأتى انعكاساً للنجاحات التي أحرزتها موانئ المنطقة الاقتصادية لتحسين الكفاءة التشغيلية.

وفي الخدمات المرتبطة باستقبال السفن وتداول البضائع، وكذلك تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص لجذب الخطوط الملاحية للموانئ التابعة.

يذكر أنه قد جرى شحن 6300 طن صودا كاوية إلى إيطاليا وتفريغ 2583 طن رخام الأسبوع الماضي بميناء غرب بورسعيد.