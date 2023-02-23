عاجل.. زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب طاجيكستان قرب حدود الصين

ضرب زلزال بقوة 6.8 درجات شرق طاجيكستان قبل قليل، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وذكرت الهيئة، أنّ الزلزال الذي وقع في منطقة محاذية للصين مركزه يقع على عمق 20.5 كيلومتر وفق وكالة فرانس برس.

وأشارت وسائل إعلام حكومية صينية، إلى أنّ أهالي البلدات القريبة من الحدود شعروا بالزلزال.

يذكر أنّ التلفزيون الرسمي الصيني، أفاد في نبأ عاجل فجر الخميس، بوقوع زلزال عنيف ضرب الصين بقوة 7.3 درجة على مقياس ريختر.