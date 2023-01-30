زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب منطقة «شينجيانج» شمال غرب الصين

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، منطقة «شينجيانج» الأويجورية ذاتية الحكم بشمال غرب الصين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وقال «المركز الصيني لشبكات الزلازل»، إن تم تسجيل زلزال «شينجيانج» في محافظة «شايا» «شاهيار» بولاية «أكسو»، مضيفا أن مركز الهزة الأرضية وقع على عمق 50 كيلومترا.

ووقع زلزال «شينجيانج» في الساعة 7:49 بتوقيت الصين «01:49 صباحا بتوقيت القاهرة».

وأضافت « شبكات الزلزال»، إن زلزال «شينجيانج» وقع عند خط عرض 40.01 درجة شمالا وخط طول 82.29 درجة شرقا على عمق 50 كيلومترا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.