حدث ليلا: زلزال يضرب الصين.. وبيان مهم من الأرصاد بخصوص درجات الحرارة

عدد من الأحداث الساخنة وقعت خلال ساعات الليل، كان أهمها على وقوع زلزال عنيف في الصين، واستشهاد شاب فلسطيني، ليرفع حصيلة الشهداء خلال الأسبوع الجاري.

أبرز الاحداث التي حدثت ليلًا نرصدها لكم كما يلي:

زلزال عنيف يضرب الحدود الصينية الطاجكستانية

أعلن التلفزيون الصيني، وقوع زلزال بقوة 7.3 درجة ضرب المنطقة الحدودية مع طاجيكستان، الساعة 8:37 صباحا، على عمق 10 كيلومترات.

وأوضح أن مركز الزلزال يبعد نحو 82 كيلومترا عن أقرب نقطة من الحدود مع طاجيكستان، وشعر به السكان في مدينتي كاشجر وأرتش في الجانب الغربي من إقليم شينغ يانغ الصيني، مؤكدا أن المنطقة التي وقع بها الحادث لا توجد بها كثافة سكانية.

هزة ارتدادية بعد 20 دقيقة لزلزال الصين

وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، أنّ هزة ارتدادية وقعت في نفس مكان الزلزال الذي وقع على الحدود الصينية الطاجسكتانية، وذلك بعد وقوعه بـ20 دقيقة، لافتة إلى أن الهزة الارتدادية بلغت قوتها 5 درجات على مقياس ريختر.

ولم تعلن السلطات الصينية وقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات بسبب الزلزال الذي كانت درجته أقل من زلزال تركيا وسوريا بنصف درجة فقط.

«الأرصاد» تعلن ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حدوث ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل؛ إذ من المتوقع أن ترتفع درجة الحرارة يوميًا لتصل درجة العظمى الثلاثاء المقبل على القاهرة الكبرى والوجه البحري لـ26 درجة مئوية، بينما تبلغ في شمال الصعيد 29 درجة، وتصل لـ31 درجة في جنوب الصعيد.

وأكد الخبراء أنه اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، سيحدث ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على الأنحاء كافة، بقيم تتراوح من 2 لـ 5 درجات مئوية، ليسود طقس دافئ نهارًا بارد ليلًا.

استشهاد شاب فلسطيني في جنين و3 بنابلس

استشهد اليوم شاب من جنين متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال قبل نحو أسبوعين، وذلك حسبما أفادت فضائية «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها.

واستشهد أمس الأربعاء 3 فلسطينيين، وأصيب 39 آخرون بينهم 5 بجروح خطيرة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال عدوانها المتواصل على من مدينة نابلس.