الكاميرات توثق لحظة حدوث زلزال طاجيكستان وهروب المواطنين من أحد المطارات

ضرب زلزال طاجيكستان، اليوم، وبلغت قوته 7.2 درجة على مقياس ريختر في الساعة 8:37 صباحًا، وكان على عمق 20.5 كيلومتر، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز»، ووثقت كاميرات المراقبة الهزات الناتجة عنها، وفزع المواطنين.

زلزال طاجيكستان اليوم

وهناك بعض المناطق بمنطقة «شينجيانج» الغربية في الصين، بما في ذلك كاشجار وأرتوكس، شعر سكانها بقوة الزلزال، إذ كان على بُعد نحو 82 كيلومترًا من أقرب حدود مع الصين.

وأصاب زلزال طاجيكستان، اليوم، المواطنين بالخوف والذعر، إذ وثقة كاميرات المراقبة في مطار بطاجيكستان لحظة شعور المواطنين بالزلزال وهروبهم خارج المطار.

مقاطع مصورة لحظة حدوث زلزال #الصين الذي تضاربت الأنباء حول قوته فالصين ذكرت بأنه 7.3 ع مقياس ريختر بينما معظم المراصد العالمية ذكرت بأنه 6.8 ….

اللهم لطفك ورحمتك وعفوك



pic.twitter.com/wNyWIErOL3 — د. عبدالله بن أحمد الجازع (@aaljazei5) February 23, 2023

إدارة السكك الحديدية توقف حركة القطارات

وذكرت وسائل الإعلام الحكومية «شينخوا»، أن الناس شعروا بقوة الزلزال العابر للحدود، وأن إمدادات الطاقة والاتصالات ظلت تعمل بشكل طبيعي في ولاية كاشجار، ولم ترد بعد تقارير فورية عن وقوع ضحايا وخسائر، فيما لم تتلق مديرية الإطفاء في منطقة شينجيانج أي تقارير عن وقوع ضحايا وخسائر حتى الآن.

وقالت وسائل إعلام حكومية إن إدارة السكك الحديدية في شينجيانج دعت إلى وقف قطارات الركاب التي تعمل في قسم أكسو إلى كاشجار من سكك حديد جنوب شينجيانج، والمناطق المجاورة داخل دائرة نصف قطرها 300 كيلومتر من مركز الزلزال.

وبحسب «رويترز»، فإنّ السلطات المحلية كانت تفحص الجسور والأنفاق ومعدات الإشارة خوفاً من وجود أي تشققت في الجسور أو أضرار.