اللجنة التنسيقية الدائمة للزراعة العضوية تناقش ضوابط الرقابة والفحص

عقدت اللجنة التنسيقية الدائمة للزراعة العضوية، اجتماعاً اليوم، ضم أعضاء المعمل المركزي للزراعة العضوية بمركز البحوث الزراعية والهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث تم عقد الاجتماع بمقر مركز البحوث الزراعية برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، وبحضور الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

الاجتماع الأول للجنة التنسيقية الدائمة للزراعة العضوية بمركز البحوث الزراعية

وناقش الحضور في اجتماعهم الأول، تفعيل لائحة الرسوم ومناقشة كيفية تبادل البيانات والمعلومات بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء والإدارة العامة للزراعة العضوية بالمعمل المركزي للزراعة العضوية بمركز البحوث الزراعية، كما ناقش ضوابط الرقابة والفحص بالأسواق.

ترجمة قانون الزراعة العضوية وإرساله إلى المفوضية الأوروبية في بروكسل

ووفقا لبيان صحفي، قالت الدكتورة مايسة لطفي، مدير المعمل المركزي للزراعة العضوية، إنه تم ترجمة قانون الزراعة العضوية ولائحته التنفيذية من مركز ترجمة معتمد بعدة لغات، وتم إرسالها إلى المفوضية الأوروبية في بروكسل من خلال الجهات الرسمية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حتى يتسنى مقارنة القانون المصري، ولائحته التنفيذية بقوانين الاتحاد الأوروبي واعتماده وإدراج مصر ضمن قائمة الدول التي تمتلك تشريعًا ينظم الزراعة العضوية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر القانون رقم 12 لسنة 2020 في شأن قانون الزراعة العضوية، بعد موافقة مجلس النواب على القانون ويختص بالمنتجات العضوية أو الحيوية التي يتم إنتاجها، وتجهيزها، وتصنيعها، وتداولها بأساليب متوافقة مع معايير وشروط الإنتاج العضوي بشقيه النباتي والحيواني، وذلك عن طريق المزارع أو مشروعات التعليب والتغليف أو تجهيز المدخلات والمنتجات العضوية.