صاحب مبادرة الزراعة العضوية: استخدامها يرفع الإنتاج لـ25 أردبا للفدان

أكد الدكتور محمد فتحي سالم أستاذ الزراعة العضوية وصاحب مبادرة تعليم الزراعة العضوية، أن مصر تعاني من النقص في بعض المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح ومحاصيل الزيوت والأعلاف، مشيرًا إلى أن المبادرة التي تبناها خلاصة غربة وسفر وتعلم لمدة 30 عاما.

وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc» أنه قام بتوطين الزراعة الحيوية في مصر بحيث يكون المزارع البسيط الذي يمتلك قيراطين و3 و4 لافتًا لتفتت المساحات في المنوفية وأن ذلك تم تطبيقه في أراضي الاستصلاح وأراضي المستثمرين.

وأوضح أن إحدى قصص نجاحه هو أن التكاليف بالمقارنة بالزراعة الكيماوية أقل بـ70% والإنتاجية تزيد عن الضعف، لافتًا إلى أن فدان القمح في مصر وصلت إنتاجية القمح فيه 14 لـ16 أردبا وأن ذلك متوسط أرقام وزارة الزراعة ومعهد بحوث الاقتصاد الزراعي بوزارة الزراعة يستهلك 5 شكائر كيماوي ويوريا ونترات وسلفات نشادر، مؤكدًا أن الأرض تحتاج 15 عنصرا سماديا، مشيرًا إلى أن فدان القمح وصل إنتاجه بالزراعة الحيوية لـ26 أردبا، حيث ينتج القيراط أكثر من أردب، مشددًا على أهمية ذلك لدى الفلاحين.

ولفت لوجود تواصل مع وزارة الزراعة ووزير الزراعة ويعلم بالمبادرة وطريقة عملها، مؤكدًا أن هناك بعض المشككين والذين ينصحهم بزيارة الأرض ومشاهدة التجربة على أرض الواقع مقدمًا الشكر لحكومة الإمارات على جهودها وتغطيتها لعملهم على أرض الواقع من التليفزيون الإماراتي.