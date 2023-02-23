العثور على جثة شاب مجهول الهوية في النزهة.. والتحريات: جرعة مخدرات زائدة

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة شاب مجهول الهوية بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة النزهة، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه.

وطلبت النيابة العامة إجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات بأنواعها المختلفة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة، كما انتدبت رجال الأدلة الجنائية لأخذ بصمات جثة المتوفي لمطابقتها بالبصمات المحفوظة لدى مصلحتي الأمن العام والأحوال المدنية في محاولة لكشف هويته واستدعاء أسرته لسماع أقوالها.

بلاغ بالعثور على جثة شاب

تلقى مأمور قسم شرطة النزهة بلاغا بالعثور على جثة شاب في أحد الشوارع بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب مجهول الهوية في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، كما تبين عدم وجود أيه متعلقات شخصية تدل على هويته.

التحريات: جرعة مخدرات زائدة

وكشفت التحريات عدم وجود شبهه جنائية في الوفاة، ورجحت أن يكون سبب الوفاة هو تعاطي المتوفي جرعة مخدرات زائدة، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.