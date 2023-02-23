يزداد الاهتمام بطرق وكيفة مشاهد مباراة ميتلاند وسبورتنج لشبونة في الدوري الأوروبي، من جانب محبي وعشاق الكرة الأوربية، ومشاهدة نجوم الكورة العالمية، وهو اللقاء الذي سيقام مساء اليوم ضمن منافسات الدوري الأوروبي.

كيف تشاهد مباراة ميتلاند وسبورتنج لشبونة في الدوري الأوروبي؟

كيف تشاهد مباراة ميتلاند وسبورتنج لشبونة في الدوري الأوروبي؟، سال يبحث عن إجابته الكثيرون، في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي، حيث يستضيف الليلة الفريق الدنماركي ميتلاند نظيره سبورتنج لشبونة البرتغالي، في تمام الساعة الـ10 مساءً بتوقيت القاهرة، حيث المواجهة بين الكرة الدينماركية والبرتغالية.

القنوات الناقلة لمباراة ميتلاند وسبورتنج لشبونة في الدوري الأوروبي

تنقل شبكة قناة بي إن سبورتس لمباراة ميتلاند وسبورتنج لشبونة، ضمن منافسات الدور الـ16 من الدوري الأوروبي عبر تردادت القنوات على قمري نايل سات وعرب سات.

تردد قناة بي إن سبورت عبر نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11013- 1205.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

القمر الصناعي العرب سات

التردد: 12254.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: عرب سات.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

يذكر أن اللاعب الزمالك السابق أمام عاشور، قد أنضم مؤخرا الى فريق ميتلاند الدنماركي، حيث يخوض تجربة الاحتراف الخارجي لأول مرة.