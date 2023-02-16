كيف تشاهد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد اليوم؟.. تعرف على القنوات الناقلة

يهتم محبي كرة القدم العالمية بمتابعة الدوريات الأوروبية، أخرها مبارايات بطولة الدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا، ومنها مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد، المقرر إقامتها اليوم، في ملعب سبوتيفاي كامب نو الإسباني، ويتساءل البعض عن كيف تشاهد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد اليوم؟

كيف تشاهد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد اليوم؟

وفي السطور التالية، نوضح كيف تشاهد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد اليوم؟، والتي يمكن مشاهدتها اليوم عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، والتي تختص بإذاعة الدوريات الأوروبية، وتذاع مباراة اليوم عبر قناة beIN sports 1 HD premium

تردد قناة beIN Sports 1 HD Premium

- التردد: 11013.

- الاستقطاب: أفقي H.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

- الجودة: HD مشفرة.

موعد مباراة برشلونة ومانشستر

يلتقي فريق برشلونة مع مانشستر يونايتد مساء اليوم الخميس في منافسات الدوري الأوروبي، ضمن مباريات ذهاب دور الـ16، إذ يحل الثاني ضيفًا على برشلونة في ملعب «سبوتيفاي كامب نو».

وتنطلق مباراة برشلونة ومانشستر الليلة في تمام الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر، إقامة مباراة الإياب يوم الخميس 23 فبراير 2022 على ملعب «أولد ترافورد» معقل مانشستر يونايتد.