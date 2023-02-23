«المحامين» تعلن كشوف أسماء حلف اليمين للأعضاء الجدد بالنقابة

أعلنت النقابة العامة للمحامين، أسماء وكشوف المحامين الذين لهم الحق في حضور جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد.

ومن المقرر أن تعقد النقابة جلسة حلف اليمين يوم الاثنين المقبل، الموافق 27 فبراير الجاري، وذلك بنادي المحامين النهري بالمعادي، من الساعة التاسعة صباحًا، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف الأمين العام، حسين الجمال، وحضور أعضاء مجلس النقابة العامة.

جلسات نقابة المحامين

وتأتي الجلسة لجميع المحامين الجدد المتقدمين للالتحاق بجداول نقابة المحامين، وصدر لهم رقم قيد، وأسمائهم مدرجة في الكشف المرفق، من جموع النقابات الفرعية، وهي: «جنوب القاهرة ـ شمال القاهرة ـ القاهرة الجديدة ـ حلوان ـ الجيزة – 6 أكتوبر – بنها – شبرا الخيمة ـ المنوفية ـ الإسماعيلية ـ السويس ـ بورسعيد ـ شمال سيناء ـ جنوب سيناء ـ المحلة الكبرى ـ طنطا ـ كفر الشيخ ـ الإسكندرية ـ مرسى مطروح ـ شمال البحيرة ـ جنوب البحيرة ـ شمال الشرقية ـ جنوب الشرقية ـ شمال الدقهلية ـ جنوب الدقهلية ـ دمياط ـ بني سويف ـ الفيوم ـ المنيا ـ شمال أسيوط ـ جنوب أسيوط ـ الوادي الجديد ـ سوهاج ـ الأقصر ـ البحر الأحمر ـ قنا ـ أسوان».

وذكرت نقابة المحامين، في بيان لها، أن مقر نادي المحامين النهري على كورنيش المعادي، يقع بجوار مطلع الطريق الدائري، وأقرب محطة مترو له هي محطة «الزهراء» الخط الأول «حلوان المرج ـ الجديدة».