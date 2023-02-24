«الصحة»: 4 أسباب لرائحة الفم الكريهة بينها مشكلات الجهاز الهضمي

حددت وزارة الصحة والسكان أسباب رائحة الفم الكريهة بالرغم من التنظيف المستمر للأسنان، موضحة في تقرير لها: «بتعاني من رائحة الفم الكريهة على الرغم من إنك بتغسل سنانك بانتظام؟ اعرف السبب، واستشير طبيب الأسنان وتابع معاه كل ٦ شهور».

أسباب رائحة الفم الكريهة

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أن هناك 4 أسباب رائحة الفم الكريهة بالرغم من التنظيف المستمر للأسنان وهي كالتالي:

- من الممكن أن تكون طريقة غسل الأسنان غير صحيحة.

- وجود التهابات في اللثة غير واضحة.

- وجود تسوس أو بكتيريا أو جيوب تتراكم فيها فضلات الطعام.

- وجود مشاكل صحية فى الجهاز الهضمي.

أمراض اللثة تحدث نتيجة إهمال صحة الفم

واوضحت وزارة الصحة والسكان أن أمراض اللثة التى تحدث نتيجة إهمال صحة الفم والأسنان تزيد فرصة الإصابة بأمراض القلب، مشيرة الى الخط الساخن للوزارة 15335 الذي تم تشدينه لاستقبال كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة من المواطنين والرد عليها من مصادرها الرسمية بشكل مباشر.

كما طالبت المواطنين ضرورة اتباع نظام غذائي صحي، مشيرة الى أهمبة تغير نمط الحياة وجعلها صحية، لافتة الى تكثيف وزارة الصحة والسكان المنشورات التوعوية لرفع توعوية المواطنين بشأن كافة الأمراض المختلفة.

وقالت: تم زيادة عدد افراد الموظفين داخل الخطوط الساخنة للرد على التساؤلات من قبل المواطنين بشكل عاجل خاصة الخط الساخة 105 والعمل على حل المشكلات المختلفة.