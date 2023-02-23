عاجل.. ارتفاع طفيف في إصابات كورونا بمصر.. وتحذير مهم من «الصحة»

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، عن ارتفاع إصابات كورونا في مصر مجددا، موضحا أنّ معدلات الحجر في المستشفيات، ومعدلات الوفاة، منخفضة رغم الزيادة الطفيفة التي سجلتها الوزارة.

ارتفاع إصابات فيروس كورونا مجددا

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان لـ«الوطن»، أنّ استقرار معدلات الحجز في المستشفيات يعني أنّ نسب الإشغال ما زالت منخفضة، وإصابات كورونا رغم ارتفاعها، ما تزال تشبه نزلات البرد، ولا تستدعي الدخول إلى المستشفيات أو الرعاية، مطالبا المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة، سواء ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسل اليدين والبعد عن الزحام.

سبب ارتفاع إصابات فيروس كورونا

وعن أسباب ارتفاع اصابات كورونا، قال عبدالغفار، إنّ انخفاض درجة الحرارة يدفع المواطنين للبقاء في أماكن مغلقة بتهوية قليلة، لافتا إلى أنّ التجمعات الكبيرة حتى وإن كانت عائلية، تعمل على انتشار جائحة كورونا.

وطالب المتحدث باسم وزارة الصحة، المواطنين، بالحرص على تلقي لقاح كورونا، والتهوية الجيدة، والبعد عن الزحام، وعدم التهاون مع الإجراءات الاحترازية مع الفيروس، مؤكدا: «الجائحة لم تنتهي بعد، والفيروس ما زال موجودا، والتحورات ما زالت مستمرة».

وعن موقف اللقاحات في مصر، قال الدكتور حسام عبدالغفار، إنّ إجمالي المواطنين الذين تم تطعيمهم باللقاح وصل إلى 41 مليون مواطن بالجرعة الكاملة «الأولى والثانية»، موضحا أنّ بعض المواطنين بدأوا الحصول على الجرعة الرابعة والخامسة.