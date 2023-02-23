«الصحة» تحدد 5 مشروبات داخل المنزل تقوي الجهاز المناعي

قدمت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من النصائح للشعور بالدفء خلال أيام البرودة العالية، وتقوية الجهاز المناعي لمواجهة الأمراض المعدية، ومنها فيروس كورونا.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وفقا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مشروبات تعطي الشعور بالدفئ وتقوي المناعة

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن هناك مجموعة من المشروبات تعطي الطاقة وتقوي المناعة خلال فصل الشتاء، وجاءت على النحو التالي، وفقا لتقرير رسمي للوزارة، بثته على موقعها الرسمي:

- الزنجبيل

- عصير الليمون مع العسل

- حمص الشام

- عصير الجزر مع البرتقال

- السحلب بلبن مع إضافة قليل من عسل النحل، لتجنب السعرات الحرارية الزائدة، وعدم زيادة الوزن.

الحصول على لقاح كورونا والإنفلونزا

وطالبت وزارة الصحة والسكان، من المواطنين ضرورة الحصول على كل من لقاحي الإنفلونزا الموسمية وكورونا، مشيرة الى أن اللقاحات دورها الرئيسي تقوية المناعة ضد الفيروسات، التي تنشط خلال فترة الشتاء والربيع أو الخريف.

وطمأنت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بشأن الأعراض الجانبية للقاحات كورونا، موضحة أنها تتضمن ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم، وتكسير في العضلات وآلام بالجسم، مشيرة الى أن الأعراض الجانبية تزول من تلقاء نفسها، ولا تحتاج الى الذهاب الى الطبيب.

كما طالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة، كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن الزحام، للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي للجسم.