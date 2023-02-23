« زراعة النواب»: إعلان الحكومة أسعار الضمان يشجع على التوسع في المحاصيل

أكد النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، بشأن أسعار عدد من المحاصيل الاستراتيجية، قبل زراعتها، مشيرا إلي أن ذلك هو ما سبق وطالبت به لجنة الزراعة بمجلس النواب خلال الفترة الماضية، بهدف تشجيع المزارعين علي زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتفعيل قانون الزراعات التعاقدية بشكل جيد.

عدم تكبد المزارعين خسائر

وأضاف الحصري في تصريح للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الإعلان المسبق لأسعار المحاصيل، خطوة هامة حيث تضمن في الأساس عدم تكبد المزارعين أى خسائر بعد الزراعة، بل تضمن تلك الخطوة تحقيق هامش ربح مناسب للفلاح وبالتالي تشجع الفلاحين علي زراعة المحاصيل الاستراتيجية التى تستهدفها الدولة في تلك المنظومة التعاقدية.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن هذه الخطوة هى تفعيل لتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة بشأن تشجيع وتحفيز المزارعين علي زراعة المحاصيل الاستراتيجية والتوسع في منظومة الزراعة التعاقدية، كما أنها تفعيل لنص المادة ٢٩ من الدستور التى تلزم الدولة بشراء المحاصيل من الفلاح بأسعار تحقق له هامش ربح مناسب.

وأشار النائب هشام الحصري، إلي أن الأسعار المعلنة اليوم بشأن عدد من المحاصيل هى أسعار ضمان، أى أنها ليست أسعار نهائية، حيث سيتم إعادة النظر فيها قبل موسم توريد كل محصول حسب الأسعار والتقلبات العالمية في حينها، وهو الأمر الذى يضمن شفافية الدولة وضمان تحقيق هامش ربح للمزارعين، لاسيما وأن رئيس مجلس الوزراء اعلن عن التزام الدولة بعد النزول عن سعر الضمان وان هيئة السلع التموينية هى التي تقوم بالتعاقد والشراء من المزارعين.

المحاصيل الاستراتيحية

وأكد الحصري أن هذه الخطوة من شأنها تشجيع المزارعين علي التوسع في المحاصيل الاستراتيحية لاسيما القمح والذرة الصفراء وفول الصويا وعباد الشمس، وبالتالي تقليل حجم الاستيراد منها.

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي أعلن خلال اجتماعه مساء امس، عن أسعار ضمان عدد من المحاصيل في إطار الزراعة التعاقدية كالتالى:الذرة الاصفر ٩،٥ آلاف للطن الذرة البيضاء ٩ آلاف للطن فول الصويا ١٨ ألف جنية للطنعباد الشمس ١٥ ألف جنية للطنبالإضافة للقمح السابق إعلانه ب ١٢٥٠ جنيه للأردب.