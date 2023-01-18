عضو «زراعة النواب»: قرار زيادة سعر توريد القمح يُحقق الأمن الغذائي

قال النائب أحمد البنا عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن قرار مجلس الوزراء بزيادة سعر توريد القمح من ألف جنيه إلى 1250 جنيه، خطوة هامة في إطار استراتيجية الدولة للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيحية وتحقيق الأمن الغذائي.

تشجيع الفلاحين على زراعة القمح

وأضاف «البنا»، في تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم، إن ذلك القرار من شأنه تشجيع المزارعين وشركات الاستثمار الزراعى على التوسع في زراعة المحصول الهام، نظرًا لأنه يحقق عائد مناسب لهم.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن ذلك القرار وغيره المتعلق بأسعار توريد المحاصيل، تؤكد انتباه الدولة لأهمية ذلك القطاع الزراعي وأهمية تحقيق هامش ربح للمزارع البسيط، بما يضمن له حياة كريمة، بعدما كانت أغلب المحاصيل الزراعية لا تحقق عائدًا مناسبًا للفلاح بل كان بعضها يحمل الفلاح خسائر بسبب ارتفاع أسعار التكلفة وانخفاض العائد.

خطوات الاستفادة من الهندسة الوراثية

وتابع عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، يتبقى أمامنا تعظيم دور مراكز البحوث والإسراع في خطوات الاستفادة من الهندسة الوراثية في بعض المحاصيل الاستراتيجية، بهدف زيادة حجم الإنتاج منها، ومساعدة الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية المتعلقة بتوفير تلك المحاصيل مثل الذرة الصفراء.

وأضاف عضو مجلس النواب: علينا تفعيل نظام الزراعات التعاقدية بشكل أفضل في مثل تلك المحاصيل الاستراتيجية، وتسهيل أي عقبات أمامه مع توعية المواطنين بشأنه، بهدف تأمين حاجة البلاد منها.

وأعلن مجلس الوزراء اليوم، أنه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيادة سعر توريد إردب القمح من المزارعين من ألف إلى 1250 جنيها.