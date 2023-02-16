«زراعة النواب»: إعفاء مزارع الدواجن من الضريبة العقارية يخفض الأسعار

أكد النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أهمية قرار مجلس الوزراء بإعفاء مزارع الإنتاج الداجني من الضريبة العقارية، مشيرا إلى أنه جاء في توقيت مناسب، لتخفيف أعباء أصحاب مزارع الإنتاج الداجني ولاسيما صغار المربين، الذين يعانون حاليا بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف.

إعفاء من الضريبة العقارية

وقال الحصري في تصريحات له اليوم، إن قرار مجلس الوزراء جاء استجابة للجهود المبذولة من البرلمان والتنسيق مع الحكومة لتفعيل قرار مجلس الوزراء الصادر في أواخر العام الماضي، بشأن إعفاء الأنشطة الصناعية من الضريبة العقارية.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن ذلك القرار سيكون داعما لصناعة الدواجن وعاملا مساعدا في تخفيض تكاليفها وسيمنع الضغط على المنتجين من أصحاب المزارع ويطمئنهم ويحقق استقرار في الأسواق وانخفاض أسعار الدواجن.

ودعا الحصري، إلى سرعة التوسع في زراعة الذرة الصفراء ودراسة ملف الهندسة الوراثية في زراعة ذلك المحصول الاستراتيجي، بهدف تلبية احتياجات السوق والسيطرة علي الأسعار.

نشاط مزارع الإنتاج الداجني

وكان مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تضمين نشاط مزارع الإنتاج الداجني ضمن الأنشطة المستفيدة من قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022، الذي ينص على تحمل وزارة المالية لكامل قيمة الضرائب على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة في ممارسة عدد من الأنشطة المحددة، وذلك لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من 1/1/2022، حتى 31/12/2024.