رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

وفاة الفنان عاطف سعيد.. وصلاة الجنازة عصر اليوم

كتب:

هبة أمين
11:14 ص | الخميس 23 فبراير 2023
الفنان عاطف سعيد

الفنان عاطف سعيد

توفي الفنان عاطف سعيد اليوم بعد أزمة صحية أخيرة ألمّت به، ولم يتم الكشف عن مكان الجنازة بالتحديد.

وأعلن الحساب الرسمي على «فيس بوك» للفنان الراحل أن صلاة الجنازة ستكون عقب صلاة العصر دون الإشارة إلى عنوان المسجد المقرر أن يشيع منه الجثمان.

أبرز أعمال عاطف سعيد

يعد الفنان عاطف سعيد، الذي وافته المنية اليوم، من أبرز الممثلين في الأدوار الثانوية، فشارك في «أستاذ ورئيس قسم، يا رجالة العالم اتحدوا، حارة الطبلاوي، حديث الصباح والمساء، للثرورة حسابات أخرى، سوق الخضار، الجزيرة، عسكر في المعسكر»، وآخر ظهور درامي له عام 2020 من خلال مسلسل «القمر آخر الدنيا» مع بشرى.

آخر مشاركة على فيس بوك

وكانت آخر مشارك للفنان الراحل له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» منذ نحو 4 أيام حيث اكتفى بكتابة كلمة «يارب».

اقرأ المزيد:

في ذكرى وفاة صلاح قابيل.. فنان من الزمن الجميل لاحقته الشائعات

في ذكرى وفاة رشدي أباظة.. تعرف على حفيده ابن فنان شهير و«نسخة» من جده

بيومي فؤاد.. فنان تلقى خبر وفاة «أبيه وأمه» في «اللوكيشن»

وفاة محمد الخامس نجم "فنان العرب" إثر سقوطه من عمود كهرباء

إحياء ذكرى وفاة فنان الشعب سيد درويش بالإسكندرية
بقلم هبة أمين