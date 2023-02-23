وفاة الفنان عاطف سعيد.. وصلاة الجنازة عصر اليوم
كتب:
هبة أمين
11:14 ص | الخميس 23 فبراير 2023
الفنان عاطف سعيد
توفي الفنان عاطف سعيد اليوم بعد أزمة صحية أخيرة ألمّت به، ولم يتم الكشف عن مكان الجنازة بالتحديد.
وأعلن الحساب الرسمي على «فيس بوك» للفنان الراحل أن صلاة الجنازة ستكون عقب صلاة العصر دون الإشارة إلى عنوان المسجد المقرر أن يشيع منه الجثمان.
أبرز أعمال عاطف سعيد
يعد الفنان عاطف سعيد، الذي وافته المنية اليوم، من أبرز الممثلين في الأدوار الثانوية، فشارك في «أستاذ ورئيس قسم، يا رجالة العالم اتحدوا، حارة الطبلاوي، حديث الصباح والمساء، للثرورة حسابات أخرى، سوق الخضار، الجزيرة، عسكر في المعسكر»، وآخر ظهور درامي له عام 2020 من خلال مسلسل «القمر آخر الدنيا» مع بشرى.
آخر مشاركة على فيس بوك
وكانت آخر مشارك للفنان الراحل له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» منذ نحو 4 أيام حيث اكتفى بكتابة كلمة «يارب».