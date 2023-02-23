«الداخلية»: ضبط 159 قطعة سلاح ناري و326 قضية مخدرات في 24 ساعة

في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية، ففي مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط 326 قضية مواد مخدرة بإجمالي 361 متهما، وفي مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، تم ضبط 159 قطعة سلاح ناري بحوزة 119 متهما، وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية، تم ضبط 4 تشكيلات عصابية، ضمت 9 متهمين.

وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط 42 متهما، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، تم ضبط 18 متهما، وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط 240 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 24730 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 48 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 7 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.