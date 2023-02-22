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«الداخلية» تنظم حملة للتبرع بالدم في مديرية أمن الدقهلية

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
12:50 م | الأربعاء 22 فبراير 2023
التبرع بالدم

التبرع بالدم

إستمراراً للدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات لاسيما المساهمة فى رعاية المرضى.. فقد قامت مديرية أمن الدقهلية بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية والجهات المختصة بتنظيم حملة للتبرع بالدم، شارك فيها عدد من رجال الشرطة من قوة المديرية.

ومن جانبهم أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وإمتنانهم لجميع المتبرعين على هذا الدور الإنسانى الذى يسهم فى إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع