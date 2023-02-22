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«الداخلية» تكشف ملابسات اعتداء طالب على زميله في الغربية

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
02:55 م | الأربعاء 22 فبراير 2023
وزارة الداخلية- تعبيرية

وزارة الداخلية- تعبيرية

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات اعتداء طالب على زميله في محافظة الغربية، وذلك عقب رصد ما تم نشره عبر أحد المواقع الإخبارية تحت عنوان «طالب يمزق وجه زميله بوحشية فى المحلة».

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 18 الجارى تبلغ لمركز شرطة المحلة بمديرية أمن الغربية من «أحد الأشخاص – مقيم بدائرة المركز، مصابا بجرحين قطعيين بالرأس والوجه، بقيام شخص آخر مقيم بذات الناحية  بالتعدي عليه بالضرب مستخدماً سلاح أبيض «سكين» محدثاً إصابته عقب حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة.

ووفق البيان، فإنه عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه وبحوزته «السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة»، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لسابقة تشاجر المجني عليه مع شقيقه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع