أمن القاهرة يضبط لصوص السيارات والهواتف في حملة أمنية
11:55 ص | الخميس 23 فبراير 2023
أجهزة أمن وزارة الداخلية - صورة أرشيفية
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات المتنوعة .. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية :-
ضبط ( أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية ) لقيامه بسرقة (عدد 3 سيارات ودراجة نارية بدون لوحات معدنية) بأسلوب المفتاح المصطنع ، وبحوزته (15 مفتاح تشغيل سيارة "مصطنع" – 2 مفك – سلاح أبيض)، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات بمكان إخفائهم بدائرة قسم شرطة الشرابية .
ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة قسم شرطة السيدة زينب ) حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ملك أحدهما لقيامهما بإرتكاب ( عدد 6 وقائع سرقة هواتف محمولة بأسلوب "الخطف" مستخدمان الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما ) وتم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سئ النية" وأمكن ضبطه .
ضبط ( أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة القطامية ) لقيامه بإرتكاب (عدد 3 وقائع سرقة هواتف محمولة بأسلوب "الخطف") ، وتم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سئ النية" وأمكن ضبطه .
ضبط ( شخصين – مقيمان بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر ) حال إستقلالهما دراجة نارية "تروسيكل" مُحملاً عليهـا (كمية من قطع غيار السيارات) وإعترفا بسرقتها من داخل مخزن قطع غيار سيارات كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول .
ضبط (أحد الأشخاص) لقيامه بسرقة سيارة "ملك أحد المواطنين" حال تواجدها أمام أحد العقارات بدائرة قسم شرطة باب الشعرية ، وتم إعادة السيارة .
ضبط (أحد الأشخاص) لقيامه بسرقة (جهاز لاب توب - جهاز تبريد مياه) من داخل جمعية خيرية كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث ، وكذا سرقة (أحد الأجهزة الكهربائية) من داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بذات الناحية وتم إعادة المسروقات .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.