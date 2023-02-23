ضبط 160 طربة حشيش و10 كيلوجرامات هيدرو في حملة أمنية بالسويس

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة .. فقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بدوائر أقسام شرطة (الجناين – الأربعين – فيصل) بمديرية أمن السويس .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – الأمن المركزى) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة ومديرية أمن السويس تم إستهدافهم وضبطهم على النحو التالى :

ضبط ( عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" ) حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة الجناين ، وبحوزته (عدد 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – سيارة – مبلغ مالى - هاتف محمول) .

ضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة الجناين ، وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرام – مبلغ مالى - هاتف محمول).

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة الأربعين ، وبحوزته (عدد 30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام – عدد 160 قرص لعقار "الترامادول" المخدر - مبلغ مالى - هاتف محمول – سلاح أبيض) .

ضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة فيصل ، وبحوزته (عدد 30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام – كمية من مخدر الأفيون وزنت 1 كيلو جرام - سيارة - مبلغ مالى - هاتف محمول).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,500,000 مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.