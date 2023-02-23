محافظ مطروح يوجه بدراسة استغلال المياه الجوفية في «قارة أم الصغير»

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، شركة مياه الشرب والصرف الصحي في مطروح، بدراسة الاستخدام الأمثل لآبار المياه الجوفية في واحة«قارة أم الصغير» بمركز ومدينة سيوة، ليتم استغلالها للأهالي خلال الفترة المقبلة فور الانتهاء من الدراسة وتنفيذ نتائجها.

آبار المياه الجوفية في الواحة

وتفقد الدكتور مهندس إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، مواقع آبار المياه الجوفية داخل «أم الصغير»، للوقوف على جميع التفاصيل الخاصه بها، لدراسة الاستخدام الأمثل لها، بالتعاون مع مجلس مدينة سيوة و شركة إيناب للبترول ومؤسسة مصر الخير.

تفقد آبار المياه الجوفية

وقال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، في بيان صحفي اليوم، إنّ أم الصغير تتبع مركز مدينة سيوة، وتبلغ مساحتها 120 فدانا، وتبعد 75 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من سيوة، ويبلغ تعداد سكانها 760 نسمة تقريبا، ويعتمد سكانها على زراعة التمور والزيتون، ويتم تزويد القرية بالمياه عن طريق عين مياه ساخنة، تصل درجة حرارتها إلى 70 درجة مئوية تُحوّل إلى أحواض تبريد، تستخدم في الزراعة واستهلاك الأهالي.

وأضاف رئيس مياه مطروح، أنّ الاستفادة من المياه الجوفية في واحة أم الصغير في إطار حرص محافظة مطروح على تنمية القرى الصغيرة من خلال المشاركة المجتمعية للمؤسسات الحكومية و المؤسسات الخاصة لتوفير الخدمات لأهالي القري المحرومة.