«القومي لعلوم البحار»: لا علاقة بين تسونامي وانحسار مياه البحر بالإسكندرية

قال الدكتور محمود عبدالراضي أستاذ البيئة البحرية بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصائد بمدينة الغردقة، إنّ تراجع منسوب مياه البحر لا علاقة له بإعصار تسونامي، موضحًا أن تراجع منسوب مياه البحر هو عبارة عن ظاهرة جذر شديد.

وأضاف عبدالراضي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «me sat»: «هناك انحسار للبحر في الشواطئ الجنوبية للبحر المتوسط، والشواطئ الشمالية للبحر المتوسط، مع العلم أنّ هذه الظاهرة لوحظت في مصر ولبنان وإيطاليا، فالمد والجزر بصفة عامة في البحار، ظاهرة مرتبطة بقوى التجاذب بين الأرض والقمر».

وتابع أستاذ البيئة البحرية بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصائد بمدينة الغردقة: «عندما يكون القمر عموديا على أي مجسم مائي تحدث قوى تجاذب، وأكثر شيء يستجيب لهذا التجاذب هو المياه، لأن باقي المكونات صلبة وصعب ان تستجيب للتجاذب».

تفاصيل الظاهرة

وأوضح، أن الظاهرة لوحظت في هذه المرة لأن القمر كان في أقرب نقطة من الأرض، وهو ما أدى إلى أن التجاذب كان كبيرا جدا، مشيرًا إلى أن ظاهرة الجزر في البحر المتوسط تقدر بـ 40 سم: «المد والجزر قائمان ويحدثان كل مرة، لكن لكي يحدث بهذا الشكل يجب أن يكون القمر في أقرب نقطة له من الأرض وعمودي على سطح المياه، والبحر عاد إلى طبيعته مرة أخرى في غضون ساعات، وبالتالي فإن هذه الظاهرة لم تستمر طويلا».

إعصار تسونامي لا علاقة له بالظاهرة

وشدد الدكتور محمود عبدالراضي أستاذ البيئة البحرية بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصائد بمدينة الغردقة، على ان إعصار تسونامي عكس كل هذه الأمور، لأنه مد عارم لمياه البحر وترتفع المياه عن السواحل ولا تنخفض.