رئيس «علوم البحار» يكشف سبب انحسار المياه عن شواطئ الإسكندرية: ليس تسونامي 

حالة من القلق انتابت مواطني الإسكندرية إثر انحسار بحر الإسكندرية اليوم بشكل أكبر من المعتاد وهو الأمر الذي تجلى في منطقة المنشية حيث ظهرت الصخور السفلية نتيجة انحسار المياه، في مشهد غير معتاد، ما ظنه البعض أنه نتيجة ظاهرة جوية أو مرتبطة بما يحدث من زلازل خلال تلك الآونة، وآخرون تخوفوا من عودة البحر بشكل أكبر من المعتاد في حالة المد، ما يسبب فيضان، فما القصة.

سبب انحسار بحر الإسكندرية اليوم

«الوطن»، تواصلت مع الدكتور عمرو زكريا، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، لمعرفة سبب انحسار بحر الإسكندرية اليوم، قائلا: أن البحر الأبيض المتوسط في عملية مد وجزر بقدر 30 سم خلال اليوم، إلا أنه ما ازدياد الضغط شرق البحر بمقدار 20 بار يؤدي إلى انخفاض بحر المتوسط بنسبة 20 سم زيادة عن الـ30 سم المعتاد فأصبح 50 سم وبالتالي يكتشف جزء من الأرض مثل منطقة العريش وبعض المناطق في الإسكندرية.

انحسار بحر الإسكندرية اليوم لا يسبب تسونامي

وأكد أن ما حدث من انحسار بحر الإسكندرية اليوم، هو أمر طبيعي ولا يجب القلق لدى نفوس أبناء المدينة الساحلية، لافتاً إلى أنه سيعود خلال أسبوع بشكل طبيعي.

وأشار إلى أن الوضع ليس له علاقة بتسونامي ولا يسبب زلازل كما يزعم البعض، مؤكداً أن تراجع البحر يفيد مصر حتى لا يحدث تآكل للبحر، فعمليات الجزر لا تقلق بينما المد هو الذي يسبب بعض المشاكل.