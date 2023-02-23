جامعة الدلتا التكنولوجية تنظم زيارات ميدانية للطلاب ضمن خطط التأهل لسوق العمل

تواصل جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور عربي السيد كشك، تنظيم الزيارات الميدانية العلمية الأسبوعية لطلابها بجميع البرامج التكنولوجية، وذلك تحت إشراف الدكتور أشرف السيسي نائب رئيس الجامعة لشئون الخدمات والتدريب، الدكتور خالد خضر وكيل الكلية للتدريب والخدمات، ومتابعة الدكتور عبد العظيم اسماعيل المنسق العام للتدريب.

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وقام مجموعة من طلاب الفرقة الأولى ببرنامج تكنولوجيا التبريد والتكييف بزيارة علمية ميدانية إلى شركة مصر للتبريد والتكييف «ميراكو»، بأبو رواش، وتتقدم إدارة الجامعة بخالص الشكر والتقدير إلى إدارة الشركة وجميع العاملين بها على حسن الاستقبال والتعاون خلال الزيارة وتقديم اقصى استفادة للطلاب.

وخلال فعاليات الزيارة كانت هناك دورة تدريبية مصغرة عن VRF Product وIOT Introduction بالإضافة إلى زيارة المصنع وطريقة العمل به والتعرف على خطوط الإنتاج.

وأكد الدكتور عربى السيد كشك حرص الجامعة على تنمية قدرات ومهارات طلابها وصقل خبراتهم ومساعدتهم على الاحتكاك المباشر بسوق العمل وربط المناهج الدراسية بالأعمال التطبيقية، فضلًا عن إكسابهم المهارات والخبرات التي تؤهلهم لمواكبة احتياجات ومتطلبات سوق العمل؛ لتخريج جيل قادر على مسايرة التطورات التكنولوجية والتقنية وتشجيعه على التوجه نحو العالمية والمنافسة والتميز، وصقل شخصية للمستقبل.

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وأشار إلى حرص الجامعة على توفير الزيارات الميدانية العلمية والفرص التدريبية للطلاب بجميع البرامج التكنولوجية، وإعداد خطط وبرامج تدريبية مع وجود متابعة مستمرة للطلاب خلال التدريب.