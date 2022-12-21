مواطنون: الخدمات الطبية بمستشفى جامعة الدلتا على أعلى مستوى.. والأطباء متعاونون مع الجميع

يخدم مستشفى طب الفم والأسنان بجامعة الدلتا مئات الآلاف من المواطنين فى محافظة الدقهلية، التى أصبحت قِبلة المرضى، خصوصاً من الفئات غير القادرة، الذين يبحثون عن خدمة طبية لائقة بالمجان أو حتى بأجر رمزى، ودون مشقة، وهو ما يتوافر فى المستشفى الذى يفتح ذراعيه لهم على مدار اليوم. «أى حد فى الأسرة مريض أسنان بييجى هنا ويعمل كل حاجة بالمجان بدون ما يدفع ولا جنيه»، تحكى سماح محمود، من منطقة حفير شهاب الدين مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، عن توفير الخدمة اللازمة لها ولأسرتها فى مستشفى جامعة الدلتا لطب الأسنان، وهو أقرب مستشفى لهم، لأنهم فى منطقة تعتبر نائية.

وقالت «سماح» إن علاج أمراض الفم والأسنان أمر صعب بالنسبة لسكان المنطقة بالكامل، والتى بها أكثر من 50 قرية، وغالبية الأهالى يعملون فى مجال الزراعة، ووجود أطباء أو عيادات أسنان هناك أمر نادر. وأضافت: «لما علمنا بوجود مستشفى الدلتا جئنا ووجدنا أن الخدمة مجانية بالفعل وعلى أعلى مستوى». وتابعت قائلة: «جئت اليوم مع ابنى مصطفى، عمره 6 سنوات، وكان خائفاً من الحضور معى فى أول مرة، لكن بعد زيارة المستشفى أحب المكان، والأطباء هنا يتعاملون مع الأطفال وكأنهم أبناءهم، لذلك لا نرى طفلاً يبكى، والنظام متميز، وأثناء فترة انتظارى كانت الشاشات تعرض الكارتون للأطفال». وأشارت السيدة إلى أن الأطباء قدموا لها الكثير من النصائح للتعامل مع أسنان الأطفال لم تكن تعرفها من قبل، وقالت «لو عرفتها من زمان كنت أحضرت ابنى هنا من أول يوم تعب فيه، فأسنانه الآن بها تسوس، وكان أسهل حاجة نعملها هى الخلع، لكن وجدت الأطباء يعالجون الأسنان المسوسة، حتى تطلع الأسنان الدائمة عليها».

ويحكى محمد منصور عبدالله، 65 سنة، من بلقاس، عن تجربة علاجه بالمستشفى، قائلاً: «سجلت بياناتى ببطاقة الرقم القومى وجلست أنتظر دورى، بعد أن سمعت أن المستشفى يقدم خدمة مجانية». وأضاف: «أحتاج إلى الكثير من الشغل فى أسنانى، ولما حضرت هنا أول مرة أكدوا أننى أريد عمل حشو عصب، وتركيبات ثابتة، والأمر يحتاج بعض الوقت، وبالفعل بدأت فى عمل حشو العصب للأسنان الموجودة، وبدأ الدكتور فى عمل تركيبة ثابتة لى خلال زيارة أخرى سأستلمها، وكل هذا لم أتحمل أى تكلفة له».

وقال إبراهيم عطية، عامل مقيم بجمصة البلد، محافظة دمياط، إنه يتردد على عيادات الأسنان بجامعة الدلتا لعمل حشو بالأسنان بعدما سمع عن الجامعة من أصدقائه، وذهب إلى المستشفى وسجّل بياناته بالبطاقة الشخصية، وبعدها قام الأطباء بالكشف عليه، وتم عمل الأشعة على الأسنان وبدأ فى متابعة حشو عصب للأسنان، وأكد أن جميع الخدمات بالمستشفى بالمجان، وهنا أحدث الأجهزة والمعدات، بالإضافة إلى حُسن المعاملة من الأطباء وطاقم التمريض، وأضاف أنه بالمقارنة مع عيادات الأسنان الخاصة فإن مستشفى الأسنان بجامعة الدلتا يفوق فى إمكانيته أى عيادة خاصة، إضافة إلى أهم نقطة وهى أن العلاج وكل الأمور بالمجان.

وذكرت فتحية على، ربة منزل، مقيمة بمركز بلقاس، أنها حضرت إلى العيادة لمتابعة علاج ابنتها «سلمى»، وعمرها 10 سنوات، لوجود عيادة متخصصة فى علاج أسنان الأطفال بأحدث الأجهزة والمعدات، وجميعها بالمجان دون أى تكلفة.

وأضافت أن أهم شىء لاحظته هو نظافة المكان والتعقيم المستمر، لأنها تعلم أن تعقيم ونظافة أدوات الأسنان شىء ضرورى للوقاية ومنع انتشار العدوى بين المرضى والمتردّدين على المستشفى.