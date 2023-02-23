قافلتان طبيتان لدعم المرضى غير القادرين بالغربية.. الكشف والعلاج مجانا

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الغربية بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان، قافلتين طبيتين بمستشفى طنطا الجامعي، استهدفت توقيع الكشف الطبي على237 مريضا ضمن المرضى غير القادرين بقرية كوم عبود مركز بسيون، وكفر سبطاس وعزبة المنسي وكفر عصام مركز طنطا، والشعبية وعزبة دومة مركز المحلة، وبلشاي مركز كفر الزيات في محافظة الغربية.

الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية

وقال أحمد حمدى عبدالمتجلى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، إنّ تنظيم القافلتين جاء في ظل توجيهات رئيس الجمهورية، باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية تحت رعاية التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجا، مؤكدا أنّ القافلتين قاموا على مدار يومين، بتوقيع الكشف الطبي على المواطنين من غير القادرين بجميع التخصصات من (صدر– عيون– أعصاب– عظام– مخ وأعصاب– سمعيات– جراحة عامة – أطفال – باطنة– مسالك)، بتكلفة إجمالية بلغت 20 ألفا و925 جنيها.

وثمن «عبدالمتجلي» دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في التعاون مع الأجهزة التنفيذية، ومشاركتهم في تنمية المجتمع وتقديم المساعدات للأسر البسيطة والأكثر احتياجًا، مؤكدا أنّ تلك الجمعيات أصبحت شريكا أساسيا للمحافظة في تحقيق التنمية المستدامة، والاستجابة للعديد من المطالب الجماهيرية لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء.

إجراء عمليات جراحية متنوعة

من جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنّه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضي ذهابا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية، وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.