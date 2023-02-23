«التعليم العالي»: فتح باب التقدم للبرنامج الدولي لشباب العلماء «ماب 2023»

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، على أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة بالتعاون مع منظمة اليونسكو في توفير التدريب اللازم لشباب الباحثين، للنهوض بمهاراتهم وقدراتهم العلمية بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

وزارة التعليم العالي

وأعلنت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو عن فتح باب التقدم للبرنامج الدولي لشباب العلماء «ماب 2023»، مشيرة إلى أنه يحق لكل دولة ترشيح عدد 2 باحث فقط، وأن قيمة هذه المنحة تبلغ خمسة آلاف دولار، وتمول من قبل مجلس التنسيق الدولي لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي بمنظمة اليونسكو.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد سمير حمزة القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات التابع لوزارة التعليم العالي والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو أن الشروط الخاصة للتقدم لهذه المنحة تتمثل في الآتي:

شروط التقدم

- ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عامًا في31 مارس 2023.

- أن يُسهم البحث في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجالات الإنسان والمحيط الحيوي.

- استكمال البحث الذي تدعمه المنحة خلال عامين على الأكثر.

- يقدم الباحث في نهاية البحث تقريرًا لكل من اللجنة الوطنية لليونسكو ومنظمة اليونسكو، على أن يتعهد الباحث بأحقية اليونسكو في نشر نتائج البحث.

- خطاب ترشيح موجه إلى اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو.

وعلى الراغبين في التقدم للمنحة استيفاء استمارة التقدم باللغة الإنجليزية والمتاحة على الرابط الإلكتروني المحدد في هذا الشأن.

وموافاة اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بها على البريد الإلكتروني المخصص لهذا الشأن، وذلك في موعد غايته 15 مارس 2023، حتى تتمكن اللجنة الوطنية من إرسالها للقسم المختص بالمنظمة قبل الموعد المحدد.