عاجل.. الحكومة تستعرض أهداف المنصة الإلكترونية للإرشاد المهني لطلاب الجامعات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا بشأن عرض أهداف المنصة الإلكترونية للإرشاد المهني لطلاب الجامعات، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والمهندس كرم مروان، المدير التنفيذي لإحدى الشركات المتخصصة، ونائل نبيل، ممثل منظمة العمل الدولية.

منصة إلكترونية للإرشاد المهني لطلاب الجامعات

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنّ الوزير أوضح أنّ إطلاق المنصة الإلكترونية للإرشاد المهني لطلاب الجامعات يأتي ضمن برنامج وزارة التعليم العالي للإرشاد المهني، الذي تسهم الوزارة من خلاله في خدمة قضايا التنمية في المجتمع، وتحقيق الترابط والتعاون بين الجامعات وأسواق العمل من خلال دعم الابتكار وريادة الأعمال.

وأضاف سعد، أنّ إحدى آليات تحقيق البرنامج هو إنشاء المنصة المركزية لإدارة المسار المهني والربط بسوق العمل، عبر إنشاء منصات تفاعلية بعدد من الجامعات الحكومية تديرها المنصة المركزية.

الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي

ولفت إلى أنّ الاجتماع شهد عرض محاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي ترتكز على 7 عناصر رئيسية، هي «التكامل، والتخصصات المتداخلة، والاتصال، والمشاركة الفعالة، والاستدامة، والمرجعية الدولية، والريادة والإبداع»، مشيرا إلى أنّ الاستراتيجية تركز على تحقيق الدور الفاعل لوزارة التعليم العالي في دعم التنمية بمختلف المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والعمرانية، والبيئية.

كما تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أنّ المنصة تهدف لتحقيق التكامل بين المسارين الأكاديمي والمهني؛ من أجل توفير بيئة ملائمة لمتطلبات سوق العمل، وربط مخرجات التعليم العالي بمؤهلات الخريجين.

ربط الطلاب بسوق العمل

وأوضح سعد، أنّ الاجتماع تطرق إلى أنّ برنامج التعليم العالي يهدف إلى تعزيز ربط الطلاب بسوق العمل من خلال العديد من الأنشطة، والتي تشمل برامج لتدريب الطلاب، وتأهيلهم لسوق العمل مع ضمان تعيين بعض الطلاب المتميزين في البرنامج، وبرامج لإعداد الكوادر من القيادات الجامعية ومديري مراكز التوظيف بالجامعات المصرية من خلال برامج مكثفة تشمل زيارات محلية ودولية للمؤسسات المرموقة التي تهتم بالربط بسوق العمل محليًا ودوليًا.