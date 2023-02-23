9.3 مليار دولار إجمالي التجارة بين مصر وأمريكا بسبة نمو 2.2% خلال عام 2022

ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة بنسبة 2.2% خلال العام الماضي، مقارنة بالعام 2021، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الأمريكي.

وأظهرت البيانات أن حجم التجارة بين القاهرة وواشنطن سجل 9 مليارات و357 في 2022، مقارنة بـ 9 مليارات و151 مليون دولار في العام 2021.

بحسب الأرقام، بلغت الصادرات الأمريكية إلى مصر 6 مليارات و552 مليون دولار العام الماضي، مقارنة بـ 5 مليارات و848 مليون دولار في العام 2021، بزيادة 12%، بينما بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة 2 مليار و805 مليون دولار، مقابل 3 مليارات و303 مليون دولار في العام قبل الماضي، وبنسبة انخفاض 17%، ليسجل ميزان التجارة فائضا لصالح الولايات المتحدة بقيمة 3 مليارات و746 مليون دولار العام الماضي، مقارنة بـ 2 مليار و545 مليون دولار في 2021.

الولايات المتحدة تعتبر ثاني أكبر شريك تجاري لمصر

بحسب بيانات سابقة لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة فإن الولايات المتحدة تعتبر ثاني أكبر شريك تجاري لمصر بعد الصين، كما كانت القاهرة - على الصعيد الإقليمي - واحدة من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وبحسب تقرير بيانات غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة فإن مصر كانت رابع أكبر شريك تجاري من حيث الحجم في الشرق الأوسط والأكبر في إفريقيا في عام 2020، كما استحوذت مصر على 5٪ من إجمالي صادرات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى الولايات المتحدة في عام 2021 و 9٪ من واردات المنطقة من الولايات المتحدة.

مصر تحتل المرتبة الخمسين بين أكبر شريك تجاري

وفقا لبيانات الغرفة فقد احتلت مصر المرتبة الخمسين بين أكبر شريك تجاري لواشنطن من حيث الحجم في عام 2021، حيث نمت الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة بنسبة 50٪ على أساس سنوي لتصل إلى 3.3 مليار دولار، مع زيادة صادرات البترول بنسبة 60٪ على أساس سنوي لتصل إلى 773.9 مليون دولار.